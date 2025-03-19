В частности, в SysDump, являющейся системной папкой, накапливается информация, касающаяся всех системных ошибок — данный журнал иногда занимает слишком много места, не имея практической ценности.

Для очистки вышеописанной папки необходимо:

открыть приложение «Телефон»;

набрать комбинацию символов — *#9900#;

в системном меню выбрать закладку «Delete dumpstate/logcat»;

запустить процедуру очистки;

подождать около 2 минут и закрыть меню.

Указанный процесс позволит удалить файлы журнала ошибок и кэш-данные, не затрагивая личных файлов или установленных программ.

Ранее мы писали о том, какие звонки стоит автоматизировать, а какие нет.