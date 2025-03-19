В частности, в SysDump, являющейся системной папкой, накапливается информация, касающаяся всех системных ошибок — данный журнал иногда занимает слишком много места, не имея практической ценности.
Для очистки вышеописанной папки необходимо:
- открыть приложение «Телефон»;
- набрать комбинацию символов — *#9900#;
- в системном меню выбрать закладку «Delete dumpstate/logcat»;
- запустить процедуру очистки;
- подождать около 2 минут и закрыть меню.
Указанный процесс позволит удалить файлы журнала ошибок и кэш-данные, не затрагивая личных файлов или установленных программ.
Ранее мы писали о том, какие звонки стоит автоматизировать, а какие нет.
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