Перед введением новых условий карантина в 8 областях были превышены показатели — Ляшко

03.08.2020 19:40

Укринформ

В Украине перед введением новых условий адаптивного карантина в восьми областях были превышены эпидемические показатели.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге 3 августа сказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"По состоянию на 30 июля, перед заседанием комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации четыре показателя 5 дней подряд или более превышали 8 областей. Именно эти 8 областей должны были по условиям, которые действовали в предыдущем постановлении о карантине, каждые три дня собирать региональную комиссию ТЭБ и ЧС, анализировать, что именно способствовало увеличению количества случаев коронавирусной болезни, и вводить жесткие ограничительные противоэпидемические мероприятия. К сожалению, этого не происходило. Поэтому и были изменены подходы, и постановление о карантине, которое введено Кабинетом Министров Украины, четко сейчас предусматривает, что решение о введении жестких ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории области административно-территориальных единиц области вводится государственной комиссией по ТЭБ и ЧС, на основе произведенных вычислений", — сказал Ляшко.

Он напомнил, что постановление Кабмина о новых подходах к введению карантинных мер на территории Украины действует с 1 августа.

Основанием для отнесения той или иной административно-территориальной единицы к определенной зоне может быть превышение в течение нескольких последних дней следующих 4 индикаторов, которые действуют с момента ослабления карантина: заполненность коек в больницах на уровне 50%, уровень тестирования ПЦР и ИФА не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент выявленных положительных случаев во время тестирования — не более 11%; коэффициент в динамике прироста заболевания, вычисляемый на основе данных 7 последних дней по сравнению с предыдущими 7 днями.

"Как производятся эти расчеты? Мы видим, что область превышает 5 дней подряд эти показатели, далее рассчитывается вклад каждой административно-территориальной единицы, района, города областного значения в общий уровень превышения указанных показателей. И только после этого определяется, какой район или город областного значения относится к "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зонам", — пояснил Ляшко.

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Он добавил, что в расчетах применяются определенные предупредительные механизмы, которые "не позволяют работать в такой формуле малым числам". Так, по его словам, административно-территориальную единицу не относят к "красной" зоне в случае если количество активных больных составляет менее 60 на 100 тысяч населения. Также учитывается коэффициент миграции для областных центров и доступность к тестированию.

Ляшко отметил, что в дальнейшем динамика будет меняться, соответственно, одни административно-территориальные единицы будут выходить из "красной" зоны, другие, в зависимости от показателей, могут быть отнесены к "красной" зоне.

Как сообщал Укринформ, Кабмин 22 июля продлил действие адаптивного карантина до 31 августа и предусмотрел, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных районах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19. К "красной" зоне были отнесены города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

По материалам: ukrinform.ru