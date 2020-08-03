По две пенсии каждому: в Минсоцполитики раскрыли детали нововведения

Минсоцполитики рассказали о деталях внедрения в Украине новой системы пенсионного обеспечения.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Как сообщила министр Марина Лазебная, речь идет о внедрении накопительной системы начисления пенсий.

По ее словам, внедрение этой системы в Украине приведет к увеличению налогов, а в результате будет создана дополнительная финансовая нагрузка на обычных украинцев.

В Министерстве социальной политики предложили создать систему, при которой граждане платили бы по 2% с зарплаты, откладывая таким образом средства себе на будущую пенсию, а еще 2% за них дополнительно вносил работодатель.

При этом, необходимо будет снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для бизнеса, дабы не пострадали их интересы.

Ранее сообщалось о том, что украинцам готовят масштабный перерасчет пенсий на несколько лет вперед.