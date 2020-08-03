"Широкий лан" и 37 миллионов убытков: экс-начальника управления ВСУ отпустили под залог

03.08.2020 16:33

Укринформ

ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 420 тыс. грн экс-начальнику управления строительства ВСУ, который подозревается в причинении ущерба при обустройстве полевого лагеря "Широкий лан".

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 420 тыс. грн экс-начальнику управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, который подозревается в причинении ущерба при обустройстве полевого лагеря "Широкий лан".

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.

На подозреваемого также возложены процессуальные обязательства: являться по первому требованию к детективу, прокурору, следственному судье, суд, не отлучаться из населенного пункта без разрешения, сообщать об изменении места жительства и работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Срок действия постановления — по 3 октября 2020 года включительно.

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Как сообщалось, правоохранительные органы 30 июля объявили подозрение 3 бывшим должностным лицам Вооруженных сил и 2 представителям частного общества. По версии следствия, в 2017-2018 годах указанные лица организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря «Широкий лан» в с. Ульяновка Николаевской области. Работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, но средства перечислили на счета компании. Как следствие, государству был причинен ущерб на сумму свыше 37 млн ​​гривень.

По материалам: ukrinform.ru