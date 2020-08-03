«Широкий лан» и 37 миллионов убытков: экс-начальника управления ВСУ отпустили под залог
"Широкий лан" и 37 миллионов убытков: экс-начальника управления ВСУ отпустили под залог
03.08.2020 16:33
Укринформ
ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 420 тыс. грн экс-начальнику управления строительства ВСУ, который подозревается в причинении ущерба при обустройстве полевого лагеря "Широкий лан".
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 420 тыс. грн экс-начальнику управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, который подозревается в причинении ущерба при обустройстве полевого лагеря "Широкий лан".
Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.
На подозреваемого также возложены процессуальные обязательства: являться по первому требованию к детективу, прокурору, следственному судье, суд, не отлучаться из населенного пункта без разрешения, сообщать об изменении места жительства и работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу и носить электронное средство контроля.
Срок действия постановления — по 3 октября 2020 года включительно.
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Как сообщалось, правоохранительные органы 30 июля объявили подозрение 3 бывшим должностным лицам Вооруженных сил и 2 представителям частного общества. По версии следствия, в 2017-2018 годах указанные лица организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря «Широкий лан» в с. Ульяновка Николаевской области. Работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, но средства перечислили на счета компании. Как следствие, государству был причинен ущерб на сумму свыше 37 млн гривень.
По материалам: ukrinform.ru