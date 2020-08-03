ЮНИСЕФ: 8 из 10 семей хотят получать помощь в виде "пакета малыша"

03.08.2020 18:49

Укринформ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает правительство Украины сохранить программу "пакет малыша" именно в натуральной форме, предоставляя так называемые бэби-боксы, а не денежную выплату.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ЮНИСЕФ в Украине.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает правительство Украины сохранить критически важную программу поддержки семей с детьми — "пакет малыша", который последним решением правительства заменяют денежную выплату. По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов. Критически важно , что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса ", — говорится в сообщении.

В ЮНИСЕФ отметили, что в течение двух лет систематически собирали отзывы родителей на программу.

"За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. И если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет чем денежную выплату, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдутся родителям дороже на 50-200%", — отмечают в ЮНИСЕФ.

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Так, согласно недавнему опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% бенефициаров. Почти половине (49%) получателям «пакете малыша» удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

Родители, которые получали пакет, высоко оценивают пользу программы и качество наполнения. В среднем предметы из пакета малыша оценивается в 4,8 балла из 5 возможных. Более половины получателей считают содержание «пакета малыша» достаточным и исчерпывающим.

Как сообщал Укринформ, Министерство социальной политики во исполнение решения правительства с 1 сентября начинает реализацию пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

По материалам: ukrinform.ru