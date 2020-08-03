В оккупированной Горловке произошел серьезный пожар в девятиэтажке: подробности

Информационные ресурсы ОРДО сообщают, что сегодня, 3 августа в оккупированной Горловке на улице Оленина, 4 произошел пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Dontel, передает НБН.

По информации ресурсf ОРДО, пожар в девятиэтажке в оккупированной Горловке начался примерно в 14.00. Что стало причиной пожара, пока еще неизвестно.

Ресурс пишет, что примерно около 17.00 пожар удалось ликвидировать. Жильцы дома не пострадали.

Огнем были сожжены балконы на 6, 7, 8 и 9 этажах. Кроме того, огонь повредил балконы 8 и 9 этажей соседней многоэтажки.

По информации ресурса, в одной из квартир многоэтажки, обнаружены две 120 мм. мины. Известно, что устройства не сорвались. В свою очередь сотрудники так называемого «МВД ДНР» начали проверки у владельцев квартир.

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