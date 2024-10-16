Российский Telegram-канал ASTRA сообщил, что сегодня в Московской области на территории военного аэродрома «Чкаловский» произошел пожар – огонь охватил административное здание, информирует «НБН».

СМИ отмечает, что по данным близких к российским силовикам пабликах, площадь пожара на авиационной базе «второй армии мира», расположенной на окраине города Щелково, составила 800 квадратных метров. По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших.

Фото – t.me/astrapress

В Сети пишут, что пожару на аэродроме «Чкаловский» присвоили 2 ранг сложности, к ликвидации возгорания россияне привлекли вертолеты. Сообщается, что огонь вспыхнул на кровле Г-образной постройки, данных о причине ЧП пока нет.

Напомним, что на этом аэродроме базируются самолеты «судного дня» – воздушные командные пункты ВС РФ Ту-214, Ил-80 и подобные.

Как сообщало Главное управление разведки МОУ, в ночь на 14 октября на военном аэродроме «Оренбург-2» сожгли Ту-134. Украинская разведка показала кадры уничтожения самолета российских оккупационных сил.