Российский Telegram-канал Baza сообщил, что в понедельник, 13 января, в городе Тула произошел пожар в военном госпитале на Советской улице – огонь охватил верхний этаж здания и перекинулся на кровлю. Возгорание охватило 1000 квадратных метров, на месте работают спасатели.

СМИ пишут, что военный госпиталь относится к 39-му отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск ВС РФ. В Сети публикуют кадры происшествия, информирует издание «НБН».

Фото – tulapressa.ru

На момент начала пожара в здании находилось около 200 человек. Россияне утверждают, что пациентов и медицинских работников эвакуировали, якобы ЧП обошлось без пострадавших. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки.

Фото – tulapressa.ru

Как сообщалось, на прошлой неделе в Ростовской области Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ поразили склад, на котором россияне хранили боеприпасы и разведывательные беспилотники.