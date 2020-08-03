ВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации

03.08.2020 18:11

Укринформ

Высший антикоррупционный суд избрал председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку мера пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь суда Олеся Чемерис.

"ВАКС избрал председателю Государственной судебной администрации меру пресечения в виде личного обязательства до 16 сентября текущего года", — сказала она.

Кроме того, суд обязал председателя ГСА воздержаться от общения с другими фигурантами и свидетелями по делу.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

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По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

Фото: ГСА

По материалам: ukrinform.ru