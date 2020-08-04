Доллар подорожал, евро существенно дешевеет: ситуация на валютном рынке 4 августа 2020 года

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 4 августа 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 4 августа 2020 года. Цена американского доллара составила 27,73 гривен за доллар, что на 6 копеек больше, по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 27 копеек дешевле и стоит сегодня 32,51 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 4 августа:

1 доллар США стоит 27,73 гривен;

1 евро – 32,51 гривен;

1 российский рубль – 0,3752 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 27,65 гривен, продажа 27,85 гривен за единицу;

— евро: покупка 32,30 гривен, продажа 32,70 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 3 июля 2020 года.