Криклий просит Кабмин разрешить высадку пассажиров поездов в "красной зоне"

04.08.2020 16:42

Укринформ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обратился к правительству с инициативой разрешить остановки поездов во время карантина в "красных зонах" исключительно для высадки пассажиров.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в эфире Общественного радио.

"Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, разумеется, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к такой логике, и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановление сделают", — отметил Криклий.

Он подчеркнул, что когда поезд приближается к красной зоне и высадки — посадки пассажиров не будет, то пассажиров нужно предупреждать заранее.

Как сообщал Укринформ 1 августа Криклий заявил, что АО "Укрзализныця" с 3 августа отменяет остановки поездов в Луцке и Тернополе из-за усиления карантинных мер. Кроме того, 3 августа Укрзализныця сообщила о том, что отменяет продажу билетов на поезда в Луцк и Тернополь и в обратных направлениях на основании решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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31 июля на очередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были установлены новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2З: к "красному" отнесены города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

В мае началось постепенное снятие карантина. С 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин, он продлится до 31 августа.

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Адаптивный карантин — это период, во время которого снимается большинство ограничений, но в областях с высоким уровнем заболеваемости остается карантин или вводятся жесткие противоэпидемические мероприятия. В Украине есть области с более высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, чем в других регионах, поэтому карантин не ослабляют везде одинаково.

Региональные комиссии ТЭБ и ЧС могут локально усиливать противоэпидемические ограничения в случае обнаружения вспышек заболевания или ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне.

По материалам: ukrinform.ru