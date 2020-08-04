Минсоцполитики планирует провести индексацию пенсий всем категориям — Лазебная
Минсоцполитики планирует провести индексацию пенсий всем категориям — Лазебная
04.08.2020 12:53
Укринформ
Министерство социальной политики работает над инициативами о проведении индексации пенсий для всех пенсионеров.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире «Украинского радио», который транслировался на странице Минсоцполитики в Фейсбуке, сообщает Укринформ.
«Не индексируются не только пенсии чернобыльцев, но и многие другие. Поэтому мы себе поставили тоже такую задачу: исправить эти недостатки в законодательстве. И уже у нас есть такие инициативы — сделать так, чтобы индексация пенсии была без исключений для всех пенсионеров. Это не только чернобыльские пенсии, и военные не индексируются, это и государственные служащие, и ученые, и журналисты. Поэтому я хочу, чтобы люди знали, что есть такая проблема, и её надо исправлять», — отметила Лазебная.
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Как сообщалось, в Украине 1 мая проведена индексация пенсий согласно постановлению № 251 Кабинета Министров «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году» от 1 апреля 2020 года.
Кроме того, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.
Фото: Минсоцполитики
По материалам: ukrinform.ru