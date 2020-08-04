МКИП запускает процедуру избрания Наблюдательного совета Украинского культурного фонда

04.08.2020 15:46

Укринформ

МКИП начинает 5 августа 2020 прием документов от учреждений культуры и общественных объединений для избрания соответствующей части Наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МКИП.

«Прием документов продлится до 5 октября. После этого МКИП проведет рейтинговое интернет-голосование и обнародует информацию о его итогах на своем официальном веб-сайте», — говорится в сообщении.

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Как напомнили в МКИП, согласно Закону Украины «Об Украинском культурном фонде» Наблюдательный совет является одним из органов управления УКФ. Он состоит из девяти человек: двух человек, определенных Президентом Украины, двух человек, определенных МКИП, двух человек — представителей учреждений культуры, двух человек — представителей общественных объединений, а также председателя Фонда (по должности).

Действующий состав Наблюдательного совета Фонда был сформирован в конце 2017 года. Срок полномочий члена Наблюдательного совета составляет три года и соответственно истекает в конце 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru