НАБУ раз вызывает судей и главу ОАСК Вовка на допрос

04.08.2020 18:34

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро вызывает судей и председателя Окружного админсуда столицы на допрос.

Как сообщает Укринформ, соответствующая информация обнародована на странице ведомства в Фейсбук.

В частности, в повестках говорится, что допросы судей и председателя ОАСК назначены на 10-11 августа.

В ведомстве отметили, что ранее девять судей проигнорировали вызовы на допрос по делу о попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом государственных органов.

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В НАБУ считают, что такое поведение подозреваемых противоречит их тезисам о желании доказать свою невиновность в суде. Вместо выполнения процессуальной обязанности являться к следователю по вызову, подозреваемые продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов, отмечают в бюро.

При этом в ведомстве добавили, что остальные подозреваемые — два адвоката и председатель Государственной судебной администрации — являются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

По материалам: ukrinform.ru