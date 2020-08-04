НАПК взялось за декларации 12 заместителей министров

04.08.2020 12:22

Укринформ

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций 19-ти человек, в том числе 12-ти заместителей министров.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба агентства.

Таким образом с начала перезапуска НАПК к проверке взято 522 декларации. Среди этих субъектов декларирования 12 нынешних и бывших заместителей министров.

Таким образом, НАПК проверит декларации: первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, заместителя министра юстиции Виталия Василика, замминистра развития экономики торговли и сельского хозяйства Тараса Качки, заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец, заместителя министра юстиции Ивана Лищины, замминистра образования и науки Любомиры Мандзий, экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, экс-заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука, экс-заместителя министра энергетики и защиты природной окружающей среды Станислава Ковалевского и экс-заместителя министра развития громад и территорий Льва Парцхаладзе.

Читайте также: НАПК взялось за декларации Зеленского и Порошенко

Также НАПК начало проверять декларации начальника Гайсинского управления ГУ ГНС в Винницкой области Владимира Березнера, старшего инспектора отдела противодействия киберпреступности в Киевской области Киевского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Алексея Бидненко, председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, заместителя начальника ГУ НП в Одесской области Константина Гейко, депутата Килийского городского совета Михаила Романенко, администратора отдела административных услуг Новгород-Северского городского совета Анны Сокол и первого заместителя начальника Главного управления Гоструда в Харьковской области Сергея Шила.

В агентстве напомнили, что первыми НАПК проверяет декларации лиц, занимающих высокие должности в 2019 году, даже если на сегодняшний день они сменили место работы, а также декларации тех лиц, в отношении которых была получена информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц и правоохранительных органов.

Читайте также: НАПК начало проверять декларации Шмыгаля и некоторых членов Кабмина

Как сообщили в НАПК, проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований полная проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.

По материалам: ukrinform.ru