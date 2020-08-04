Ожидания и реальность: стало известно, какие неприятные «сюрпризы» ждут жителей «Л/ДНР» после получения паспорта РФ

«Власти» так называемых «Л/ДНР» рапортуют о том, что количество жителей «республик», получивших паспорта РФ, растет бешеными темпами. В свою очередь пропагандистские СМИ «республик» регулярно выпускают сюжеты, о том, как люди получившие гражданство РФ, радуются этому. Но, потом жители ОРДЛО, которые получили паспорта РФ, сталкиваются с реальностью.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Ресурс «Донбасский кейс» пишет, что паспорта РФ, которые Россия выдала жителям ОРДЛО, не совсем полноценное. Ресурс отмечает, что в паспортах РФ, выданным жителям ОРДЛО, нет прописки. Этот важный нюанс, делает невозможным получение жителями ОРДЛО, тех благ, которые положены гражданам РФ. Таким образом, жителям «Л/ДНР», не стоит надеяться на социальные выплаты и пенсии от России.

Ресурс пишет, что люди начали искать выход из данной ситуации.

«Дошло до того, что «бизнесмены» придумали специальные поездки в Ростовскую область, там предлагается купить часть полуразвалившейся избушки, чтобы оформить в ней прописку», — пишет ресурс.

Кроме того, ресурс пишет, что паспорт с двуглавым орлом – это не только «призрачные молочные реки и кисельные берега в виде пенсий и социальных выплат», но и обязанности. Например, воинская повинность. Но об этом жители временно оккупированных территорий Донбасса не особо задумываются, когда оформляют своим детям паспорта Российской Федерации.

Как выяснилось, жители ОРДЛО, которые получили паспорта РФ, даже не могут официально трудоустроиться в России. Ведь для этого нужна все та же российская прописка. Но и здесь процветает «бизнес». Ресурс пишет, что люди покупают временную прописку, чтобы на один месяц официально трудоустроиться, а затем уже решают проблемы по мере их поступления.

Ранее мы сообщали, что представители НВФ активно призывют в свои ряды жителей ОРДЛО.