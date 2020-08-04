В Украине насчитали более 1,4 миллиона переселенцев — Минсоцполитики

04.08.2020 01:50

Укринформ

По состоянию на 3 августа в Украине на учет поставили 1 450 798 внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Как передает Укринформ, соответствующая информация обнародована на сайте Министерства социальной политики по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

"По состоянию на 3 августа 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 450 798 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, по состоянию на 15 июля было учтено 1 449 415 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

По материалам: ukrinform.ru