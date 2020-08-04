Вступительная кампания: что делать, когда е-кабинет выдает "ошибку"

04.08.2020 16:32

Укринформ

Абитуриентам, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет из-за ошибок в документах о полном общем среднем образовании (ПОСО), не надо получать их дубликаты, а необходимо обратиться в сервис поддержки электронных кабинетов абитуриентов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба Министерства образования и науки.

"Абитуриентам, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет из-за ошибок в документах о полном общем среднем образовании, необходимо обратиться в сервис поддержки электронных кабинетов абитуриентов (обеспечивается техническим администратором ЕГЭБО ГП " ИнфоРесурс "), направив на электронную почту соответствующее электронное письмо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что письма должны содержать: тему "Ошибка при регистрации П3.3.1" . П3.3.1 Ошибка при регистрации данных абитуриента , содержащихся в ЕГЭБО — это расхождения в дате рождения, указанной в документе о полном общем среднем образовании (ПОСО) и сертификате ВНО " или тему "Ошибка регистрации П3.3.2" — то есть расхождении в ФИО, указанных в документе о ПОСО и сертификате ВНО".

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Также к письму необходимо приложить: сканкопии (фото) свидетельства / аттестата о ПОСО (с ФИО, серией, номером, датой выдачи), сертификата (с ФИО, номером, пином, годом выпуска), паспорта (с ФИО, серией, номером, датой выдачи, сроком действия (для ID-паспорта)), скриншоты с ошибкой.

Как сообщается, в случае обнаружения указанных выше ошибок, их временное исправление осуществляет ГП "ИнфоРесурс" без необходимости немедленной замены документа (изготовления дубликата) — это даст возможность поступающим подать электронные заявления. Изготовление дубликатов должно быть осуществлено не позднее 1 ноября 2020 года.

Отмечается, что соответствующее письмо МОН направлено руководителям учреждений высшего и профессионального высшего образования и руководителям департаментов / управлений образования и науки областных и Киевской городской государственных администраций.

По материалам: ukrinform.ru