У сети госпиталей ветеранов войны дефицит финансирования более 270 миллионов — Степанов

04.08.2020 19:35

Укринформ

Руководство государства сделает все возможное, чтобы сохранить дееспособную сеть госпиталей ветеранов войны, которая в этом году имеет дефицит финансирования в 271 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании по вопросам деятельности и финансирования госпиталей ветеранов войны 4 августа, сообщает Минздрав в Фейсбук.

"Наша общая цель — сохранение дееспособной сети госпиталей ветеранов войны, сохранение кадрового потенциала, развитие материально-технической базы, внедрение современных медицинских технологий, что позволит обеспечить наших защитников доступными и качественными медицинскими услугами", — сказал Степанов.

Он отметил, что в целом в Украине функционирует 30 госпиталей для ветеранов войны, в которых работает более 1200 врачей и почти 3 тысячи среднего медицинского персонала. По его словам, из-за просчетов предыдущего руководства Минздрава и старта 1 апреля второго этапа медреформы дефицит финансирования этих учреждений составляет около 271 млн грн.

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Степанов добавил, что ежегодно в сети госпиталей предоставляется комплексная медицинская, физическая, психологическая помощь около 130 тысячам ветеранов войны, из которых более 25 тысяч — участники АТО.

Как сообщал Укринформ, второй этап медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, предусматривает, что учреждения здравоохранения, предоставляющие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второго этапа медреформы в ее нынешнем виде, поскольку из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты более 300 больниц.

По материалам: ukrinform.ru