Убийство Гандзюк: Верховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве

04.08.2020 15:09

Укринформ

Верховный Суд оставил рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк в Киеве.

Соответствующее решение приняла коллегия судей во вторник, информирует сообщество "Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?" в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Верховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время Апелляционный суд определит, какой именно суд будет рассматривать данное дело.

Как сообщалось, 28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 г. облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 г. стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 г. Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, которые и были внесены.

6 июня 2019 г. пятерых непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ( "группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведения всех следственных действий.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога. Позже суд продлил Мангеру меру пресечения до 11 сентября.

15 июля в Офисе генпрокурора сообщили, что суд ограничил срок ознакомления с материалами дела для подозреваемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк и их защитников до 24 августа.

По материалам: ukrinform.ru