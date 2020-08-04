Украине ежегодно необходимо около 5 тысяч трансплантаций — Степанов

04.08.2020 22:16

Укринформ

Украина ежегодно нуждается приблизительно в 5 тысячах трансплантаций.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по результатам заседания Медицинского совета, посвященного вопросу внедрения пилотного проекта по трансплантации в Украине, сообщает корреспондент Укринформа.

“Каждый год Украина нуждается в 5 тысячах трансплантаций, то есть, это 5 тысяч жизней наших граждан, которые нуждаются в трансплантации”, — сказал Степанов.

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Со своей стороны кардиохирург, директор Киевского городского центра сердца Борис Тодуров отметил, что по трансплантации сердца в Украине потребность составляет около одной тысячи операций в год. “В отношении печени, почек, легких и других солидных органов — это (потребность — ред.) около 5 тысяч операций в год, и это те люди, которые, к сожалению, долго не живут”, — уточнил Тодуров.

“Люди, которые находятся в терминальной стадии почечной недостаточности, могут быть некоторое время на диализе, а что касается сердца, легких и печени — это лист ожидания, который обновляется практически каждый год. У нас в Институте сердца находится 56 человек в листе ожидания сейчас, и этот список обновится до следующего года почти полностью. Я хочу сказать, что люди, которые находятся в листе ожидания, долго не живут — в среднем около года. И никакие другие методы лечения, кроме трансплантации, для них неприемлемы”, — уточнил Тодуров.

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По словам кардиохирурга, “мы тратим сегодня около 1,5 миллиарда гривень на отправку этих больных за границу, но эта сумма не покрывает даже 5 процентов потребности в трансплантации органов”.

Тодуров уточнил, что стоимость трансплантации в Украине в 5-6 раз дешевле, чем, например, в Беларуси.

Глава Минздрава Степанов также отметил, что, например, трансплантация сердца за рубежом стоит около 3 — 3,5 миллиона гривень, хотя в нашей стране на те же средства можно сохранить жизнь 4-5 людям.

“У нас есть очень амбициозная цель — чтобы в течение очень краткого срока, как по мне 2,5—3 года, мы получили эту трансплантационную независимость полностью, чтобы не было необходимости ехать за границу кому-то и ждать там пересадки органов, чтобы это все возможно было делать здесь”, — отметил Степанов.

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Глава Минздрава подчеркнул, что получение трансплантационной независимости нашей страны крайне важно, потому что каждый год десятки, сотни людей вынуждены ехать за границу, чтобы им делали трансплантацию, и ждать её в других странах, хотя все это можно делать в Украине, но для этого надо создать соответствующие условия, нормативную базу, соответствующие возможности для украинских специалистов.

Как сообщал Укринформ, в Украине внедрен пилотный проект по трансплантации органов, в котором принимают участие 24 учреждения здравоохранения. Всего за полгода было проведено 14 трансплантаций: 4 сердца, 9 почек и одна печень, которые были осуществлены за счет посмертного донорства.

По материалам: ukrinform.ru