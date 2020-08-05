Абитуриентам из Крыма дадут индивидуальное сопровождение в период вступительной кампании

05.08.2020 03:29

Укринформ

Крымским выпускникам, желающим продолжить обучение в материковой Украине, предоставят индивидуальное сопровождение в период вступительной кампании.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на информацию в Facebook Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Вниманию абитуриентов и их родителей! Представительство Президента Украины в АР Крым открывает возможность индивидуального сопровождения поступающих в учреждения высшего образования в период кампании 2020 года", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Представительстве Президента в АРК сообщают о необходимой помощи с переходом через КПВВ и предоставлением индивидуальной консультации.

"Если у абитуриента и / или сопровождающего лица, следующих для поступления в украинские вузы с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, возникли проблемы с пересечением КПВВ, или появились дополнительные вопросы поступления в учебное заведение (перечень необходимых документов, непонятные требования приемной комиссии или другие вопросы) — вы всегда можете обратиться к нам за индивидуальной консультацией по адресу для обращений граждан г. Херсон, проспект Ушакова, 42; по телефону бесплатной «горячей линии»: 0800502192; с помощью сети Skype — учетная запись: arkpredstavnictvo; электронному адресу: zvernennia@ppu.gov.ua ", — информирует ППУ в АРК.

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Представительство Президента Украины в АР Крым напоминает, что в этом году выпускники школ из АР Крым и города Севастополь имеют возможность поступить в высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования по всей территории Украины.

Прием документов в учреждения высшего образования за счет государственного бюджета продлен до октября 2020 года и происходит в два этапа: основной этап: до 20 августа 2020 года, завершающий этап: до 23 октября 2020 года.

Актуальную информацию о процедуре поступления, а также перечень учебных заведений, сообщает Представительство Президента в АРК, можно найти по ссылкам на сайте: vstup-prosto.com

По материалам: ukrinform.ru