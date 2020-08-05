Абитуриенты создали более 110 тысяч электронных кабинетов

05.08.2020 14:20

Укринформ

Абитуриенты создали более 110 тыс. электронных кабинетов для поступления в высшие учебные заведения.

Как передает Укринформ, такие данные со ссылкой на ГП "Инфоресурс" приводит пресс-служба Министерства образования и науки.

"В течение первых четырех суток активной фазы вступительной кампании созданы 110237 е-кабинетов будущих бакалавров, из которых активированы 110 211. Больше всего электронных кабинетов созданы в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Меньше всего кабинетов зарегистрированы в Черновицкой, Луганской и Тернопольской областях", — говорится в сообщении.

Будущие магистры по состоянию на 9:00 5 августа зарегистрировали 26 798 электронных кабинетов, из которых активировали 26 782. Больше всего электронных кабинетов — 8570 — созданы во время первого дня их регистрации, 1 августа.

В МОН обратили внимание, что подача заявлений на поступление для бакалавров начинается с 13 августа и продлится до 22 августа, поэтому сейчас поступающие имеют возможность проверить правильность всех документов и определиться с приоритетами, поскольку если они зарегистрируют первое заявление, изменить это уже будет невозможно.

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Прием заявлений в магистратуру начался 5 августа.

На сайте МОН размещены инструкции и видеорозьяснения о том, как создать электронный кабинет и подать через него заявления на поступление в заведение высшего образования.

Как сообщал Укринформ, в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что учебный год для первокурсников бакалавриата и магистратуры должен начаться с 15 сентября, для студентов старших курсов. — с 1 сентября. В то же время несмотря на то, что университеты имеют автономию, каждый вуз может определить свою дату начала обучения.

По материалам: ukrinform.ru