Аваков обсудил с матерью Маркива подготовку к апелляции на приговор суда Италии

05.08.2020 19:36

Укринформ

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с матерью нацгвардейца Виталия Маркива и адвокатами подготовку к апелляции на приговор итальянского суда.

Об этом Аваков сообщил в Твиттер, передает Укринформ.

«Встретился с мамой заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива — Оксаной Максимчук. Вместе с группой адвокатов обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда и необходимые в этом направлении шаги стороны защиты. Маркив будет свободен! Украина не оставит нашего солдата», — отметил Аваков.

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Как сообщалось, Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

12 июля 2019 года суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива назвала приговор политическим и заявила о намерении подать апелляцию.

Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции по делу Маркива долго не назначалось.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива на родину.

24 июля в МВД сообщили, что в Италии рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Маркиву начнется в сентябре.

Фото: @AvakovArsen

По материалам: ukrinform.ru