Боевики не пропускают через КПВВ на Донбассе: в «Новотроицком» люди 2 недели живут в наметах

Террористы из «Л/ДНР» по каким-то причинам не хотят пропускать некоторых граждан. Им приходится жить в наметах, которые расставила Украина. Они ждут разрешения въехать на территорию «республик», однако хороших новостей для людей, оказавшихся в беде пока нет.

Об этой информации сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролісок» Евгений Каплин в своем «Фейсбуке», передает «НБН».

«14 человек вынуждены жить в палатках на территории КПВВ «Новотроицкое». Они ожидают, что смогут попасть в списки т.н. ДНР». Им привезли пищу», — написал коротко Каплин.

14 человек продолжают жить в палатках на КПВВ Новотроицкое, ожидая когда смогут попасти в списки т.н. "ДНР". Привезли им еду. Gepostet von Evgeny Kaplin am Dienstag, 4. August 2020

Пока неизвестно, когда люди смогут попасть в списки, чтобы въехать на территорию ОРДЛО. Известно, что волонтеры обеспечивают людей пищей. В интернете пишут, что это не единственный случай подобной задержки. Пользователи сообщают, что боевики из «ДНР» и «ЛНР» как будто намеренно отказываются пропускать некоторые лица через КПВВ. И причина этому до сих пор является неизвестной.

Как сообщалось ранее, Цимбалюк ответил на планы Кравчука по Донбассу всего одной фразой: подробности.