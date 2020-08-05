Более половины людей, которые вылечились от коронавируса, имеют проблемы с психикой

Бессонница, тревога, депрессия и другие психические расстройства — это то, с чем столкнулись люди, переболевшие вирусом COVID-19.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

Такие данные обнародовали в журнале «Brain, Behavior and Immunity». Здесь сообщили, что провели опрос среди 402 людей, которые переболели коронавирусом (265 мужчин и 137 женщин). Всех их спрашивали о психическом состоянии через месяц, после выздоровления.

Опрос показал, что 56% пациентов жаловались как минимум на одно психическое расстройство, которое проявилось после заболевания COVID-19.

Преимущественно люди рассказывали о постоянном чувстве тревоги — 42%. Ещё 40% на бессонницу, а 31% — на депрессию. Посттравматическое стрессовое расстройство беспокоит 28% респондентов, а обсессивно-компульсивное расстройство — 20%.

Также один из пациентов рассказал, что через три недели после выздоровления от коронавируса, у него появились ночные панические атаки.

Опрос также показал, что женщины немного чаще чем мужчины страдают тревожностью и депрессией. Те, у кого подобные психические расстройства были и до коронавируса, после заболевания отмечают усиление симптомов.

Учитывая такие результаты авторы исследования рекомендуют всем, кто переболел коронавирусом, обязательно пройти проверку психического здоровья.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.