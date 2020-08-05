Череда преступлений на КПВВ «Новотроицкое»: правозащитники сообщили о непростой ситуации

Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» очень неспокойная. Сразу несколько схожих преступлений привлекли внимание правоохранителей. Граждане, которые направлялись в ОРДО, пытались перевезти крупные суммы денег и дать взятку сотрудникам пограничного отряда.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Правозащитники сумели успешно задержать нарушителей, но ситуация выглядит тревожной из-за повторения подобных инцидентов.

«Гражданин в личном авто намеревался тайно провезти в ОРДО 1000 долларов и 47 400 гривен. Деньги смогли обнаружить служащие ГФС и пограничники», — сказано в отчете донецкого пограничного отряда.

В ходе задержания мужчина пытался откупиться за 5 000 гривен, но получил отказ. Мужчина со всеми наличными средствами был передан в Нацполицию.

«Вскоре произошел аналогичный случай с другим человеком. Он пытался вывезти 370 долларов и 3 500 евро. Это административное правонарушение по части 1 статьи 204-3», — отметили военные.

Напомним, как сообщалось ранее, такого никто не ожидал – очевидцы рассказали всю правду об обсервации в ОРДО.