Дела Майдана: ГБР сообщило о подозрении следователю с Черкащины

05.08.2020 02:57

Укринформ

В рамках расследования дел Майдана следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении следователю одного из отделов ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Укринформ.

“При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении следователю одного из отделов ГУ Нацполиции в Черкасской области. Подозреваемому инкриминировано привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией, а также заведомо незаконное содержание под стражей (ч. 2 ст. 372, ч. 3 ст. 371 УКУ)”, — говорится в сообщении.

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По данным следствия, 24 января 2014 года страж порядка, находясь на должности следователя одного из горотделов ГУ МВД в Черкасской области, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного правонарушения составил и подписал уведомление о подозрении задержанному лицу в массовых беспорядках и захвате государственных зданий.

Уточняется, что на следующий день следователь составил и подал в суд безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое суд незаконно удовлетворил.

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Как сообщалось, 22 июля правоохранители завершили расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" в деле разгона протестов на Майдане Независимости в Киеве 30 ноября 2013 года, еще одному сообщено о подозрении.

По материалам: ukrinform.ru