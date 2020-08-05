Доплату к пенсии получат 9 тысяч семей погибших участников АТО/ООС — Зеленский

05.08.2020 20:09

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Кабинет Министров за реализацию его инициативы по предоставлению адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, глава государства отметил, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым. Существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже.

«Я был в Луцке последний раз, и, скажу откровенно, было очень неприятно, когда одна мать говорит: «Неужели наши дети, которые погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019-2020 годах? Неужели это справедливо?» Это очень несправедливо. Родители получали разные деньги. Я сказал, что я исправлю этот вопрос, и стал разговаривать с правительством. И я им очень благодарен, что они решили этот вопрос», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что это решение будет распространяться на девять тысяч членов семей погибших военнослужащих.

«У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковы. Мы все равно ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет», — сказал глава государства.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная отметила, что Президент поручил правительству оперативно решить вопросы пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны.

«Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие — в полтора-два раза ниже, чем нынешние. Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установило адресные доплаты к пенсиям», — отметила Лазебная.

Министр социальной политики заверила, что отныне наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7800 грн, если двое нетрудоспособных — 12200 грн, если трое — максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

«Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты — и за август, и за сентябрь», — подытожила Лазебная.

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Родственники погибших героев поддержали решение Президента и выразили ему благодарность за такую ​​инициативу.

Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании 3 августа установило доплату к пенсии семьям погибших во время участия в АТО/ООС. Предполагается, что уже с 1 августа 2020 года члены семей погибших военнослужащих будут получать государственную адресную помощь к пенсионной выплате.

По материалам: ukrinform.ru