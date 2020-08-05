Глава ВСП: вакантными являются более 2000 должностей судей всех юрисдикций и инстанций

05.08.2020 14:39

Укринформ

В Украине вакантными являются более двух тысяч должностей судей всех юрисдикций и инстанций.

Об этом сообщил председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко во время выступления на VIII международном судебно-правовом форуме онлайн, который транслировался на странице ВСП в Фейсбуке, передает Укринформ.

"На сегодняшний день сложилась ситуация, когда последствия всех без исключения судебных реформ можно оценить прежде всего в цифрах. Из 7295 штатных должностей вакантными являются более 2000 должностей судей всех юрисдикций и инстанций. Два суда продолжают не совершать правосудие ввиду отсутствия у них действующих судей с полномочиями. Почти 100 судов, а если быть точным — это 97 судов, работающих в условиях, когда штатные должности заполнены на 50 и меньше процентов судьями. Почти 2 тысячи 300 судей завершили процедуру квалификационного оценивания. Это то положение вещей в цифрах, которое позволяет оценить существующую проблематику в судебной системе учитывая ее перманентное реформирование", — заявил Овсиенко.

Он отметил, что в Высший совет правосудия за полтора года поступило более ста обращений от судей, представителей гражданского общества, профессионального сообщества по укомплектованию судов судьями.

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По словам Овсиенко, отсутствие судей в соответствии с предусмотренными штатными единицами, "безусловно, влияет на сам процесс правосудия, на доступ к правосудию, поскольку постоянно растущие судебные нагрузки отражаются и на сроках рассмотрения дел, и на качестве рассмотрения дел, на многих других факторах, которые определяют право на справедливый суд".

Как сообщал Укринформ, 27 апреля 2020 года Высший совет правосудия начал рассмотрение 467 рекомендаций кандидатов на должности судей из отборов 2012, 2013, 2017 годов, претендующих на вакантные должности судей местных общих судов.

Так, в течение апреля — июня по результату рассмотрения указанных рекомендаций ВСП направил Президенту представление на назначение более 430 кандидатов на должности судей.

По материалам: ukrinform.ru