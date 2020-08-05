Граждан Украины не было на борту судов, прибывших в Бейрут из украинских портов — МИД

05.08.2020 15:54

Укринформ

На борту грузовых судов Mero Star и Raouf Н, которые прибыли в Бейрут из украинских портов и находились неподалеку от места взрыва, по имеющейся на данный момент информации граждан Украины не было.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

«Это грузовые суда, прибывшие из портов Украины. Относительно Mero Star нынче есть информация, что на его борту находились граждане Египта и Сирии. Членами экипажа судна Raouf Н, по имеющейся информации, также являются иностранцы, граждан Украины среди моряков нет", — сказал Коваленко.

Он добавил, что в порту Бейрута также находилось судно военно-морского подразделения Временных сил ООН, на котором в результате взрыва два человека погибли, а четверо получили серьезные ранения, но на нем ни среди членов экипажа, ни среди пассажиров граждан Украины также не было.

По словам Коваленко, Посольство Украины в Ливане проверяет всю информацию о пострадавших, в том числе в отношении моряков, которые могли находиться на судах.

«Департамент консульской службы МИД поддерживает связь не только с посольством Украины в Бейруте, а также с Профсоюзом работников морского транспорта с целью выяснения, могли ли теоретически быть граждане Украины в зоне поражения этого взрыва», — отметил дипломат.

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Как сообщал Укринформ, вечером 4 августа в порту ливанской столицы вследствие мощных взрывов погибли по меньшей мере 100 человек, еще около 4 тыс. получили ранения. Кроме того, спасатели разыскивают еще более сотни людей, которые исчезли после взрывов. По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани сообщил в Твиттере, что в порту столицы Ливана, где произошла серия мощных взрывов, находились судна MERO STAR и RAOUF H, прибывшие из украинского Мариуполя.

Украинский посол в Ливане Игорь Осташ отмечал, что информация об украинских моряках и двух суднах, прибывших из Мариуполя в порт в Бейруте, и которые могли пострадать в результате мощных взрывов, пока отсутствует.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru