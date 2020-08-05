Информации о состоянии украинских моряков в Бейруте нет — посол

05.08.2020 17:23

Укринформ

Информация об украинских моряках и двух суднах, которые прибыли из Мариуполя в порт в Бейруте и которые могли пострадать вследствие мощных взрывов, на данный момент отсутствует.

Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Мы пытаемся разыскать информацию. Пока это довольно непросто, потому что многие органы власти ливанской до сих пор парализованы. Особенно те, которые находятся недалеко от морского порта, от эпицентра взрыва. Пока есть информация о том, что пострадал серьезно корабль ООН, там действительно есть проблемы с моряками. Что касается наших граждан, касательно наших моряков информации нет. Если она появится, конечно, сразу будем сообщать об этом", — заявил Осташ.

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Как сообщал Укринформ, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Погибли по меньшей мере 100 человек, более 4 тыс. пострадали, судьба сотен неизвестна. Несколько кварталов города полностью разрушены.

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По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru