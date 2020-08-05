Кабмин утвердил план по реформированию школьного питания

05.08.2020 19:51

Укринформ

Кабинет Министров утвердил план мероприятий по реформированию системы школьного питания, реализация которого начнется уже в этом месяце.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 5 августа, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что решение принято в рамках реализации Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды в Новой украинской школе до 2024 года.

По данным пресс-службы, Минэкономики совместно с командой супруги Президента Украины Елены Зеленской, а также с участием Минобразования, Минздрава, АМКУ и Госпродпотребслужбы провели опрос среди 500 респондентов, осуществили анализ действующей системы школьного питания, определили ее слабые места, провели десятки консультаций и встреч с органами исполнительной власти, представителями общественных организаций, руководителями учебных заведений.

Результат этой работы оформлен в виде утвержденного правительством 5 августа плана.

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Таким образом, в соответствии с планом:

1) в 2020 году должны быть разработаны и утверждены: нормы и порядок организации питания учащихся; типовые двухнедельные меню; санитарный регламент учреждений среднего образования; гигиенические требования к пищеблокам учреждений среднего образования; методические указания по применению системы безопасности пищевых продуктов в учреждениях образования; методология осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях.

2) в течение последующих 2,5 лет в учреждениях среднего образования должна быть осуществлена ​​модернизация всех пищеблоков;

3) вводится на постоянной основе государственный мониторинг пищевых продуктов, поставляемых в учреждения среднего образования.

"Реализация плана мероприятий по реформированию системы школьного питания будет способствовать снижению риска возникновения пищевых отравлений среди детей, повышению уровня их здоровья и формированию здоровой нации", — отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Глущенко.

Как сообщалось, в начале 2020 года супруга Президента Украины Елена Зеленская инициировала проект создания новой системы здорового питания в украинских школах.

По материалам: ukrinform.ru