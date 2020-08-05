Кабмин утвердил порядок перевозки трансплантатов через границу

05.08.2020 15:08

Укринформ

Кабмин утвердил порядок перевозки анатомических материалов человека для проведения операций по трансплантации в пределах Украины, ввоз и вывоз таких материалов на таможенную территорию страны.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение принято на заседании Кабмина.

"Документ регулирует вопросы деятельности субъектов хозяйствования, которые перевозят анатомические материалы человека. Он важен для развития трансплантации на территории Украины, чтобы мы могли существенно увеличить трансплантацию украинцам и не отправлять их за границу. Этот акт урегулирует вопрос системы логистики для доставки трансплантатов от донора к реципиенту", — сказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Также порядком определяются требования к высоким стандартам качества и безопасности во время перевозки, ввоза и вывоза анатомических материалов человека.

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Как сообщал Укринформ, по данным Министерства здравоохранения ежегодно в Украине около 5 тыс. человек нуждаются в пересадке органов. Сейчас в Украине действует пилотный проект, в котором задействованы 24 учреждения здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов, из них 6 — пересадку костного мозга. За первое полугодие 2020 года было проведено 14 операций по органной трансплантации. За 2019 год было сделано 21 операцию по трансплантации костного мозга.

По материалам: ukrinform.ru