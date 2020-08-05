Криклий пока не располагает информацией об украинских кораблях в Бейруте

05.08.2020 10:47

Укринформ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что у него пока нет никакой информации о пребывании двух украинских кораблей в порту столицы Ливана, где произошла серия мощных взрывов.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

"Министерство иностранных дел еще получает информацию, поэтому актуальной информации у меня нет, читал об этом", — сказал Криклий, отвечая на вопрос, известно ли ему что-то о ситуации с украинским кораблями в порту столицы Ливана.

Как сообщал Укринформ, ранее соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани сообщил в Твиттере, что два украинские корабли MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту Бейрута.

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Также агентство сообщало, что вечером 4 августа в ливанской столице в результате мощных взрывов в порту погибли по меньшей мере 78 человек, еще около 4 тыс. получили ранения. По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

По материалам: ukrinform.ru