Правительство выделило 5,6 миллиона на жилье для переселенцев

05.08.2020 16:39

Укринформ

Кабинет Министров Украины выделил 5,5 млн грн для приобретения жилья для 55 переселенцев.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 5 августа, сообщает корреспондент Укринформа.

"Добавлю несколько слов о выделении средств на жилье для переселенцев. Это 5,5 млн грн для приобретения 18 квартир и одного дома. 55 переселенцев в Донецкой и Запорожской области получат собственное жилье. Это могут быть небольшие цифры в масштабах страны, но нам важно говорить о таких вещах", — сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, за счет средств субвенции будет приобретено на Донетчине в городе Краматорске 10 квартир, в городе Покровске — 8 квартир, в городе Приморске Запорожской области — 1 дом.

Всего в 2020 году за счет средств субвенции планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 внутренне перемещенных лиц.

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Как сообщал Укринформ, по данным Минсоцполитики, по состоянию на 3 августа в Украине состоит на учете 1 450 798 внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Фото: kmu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru