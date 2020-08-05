Совет церквей советует Минздраву "переключиться" на транспорт и развлекательные заведения

Керченский кризис

05.08.2020 18:54

Укринформ

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призывает руководство Минздрава прекратить практику обвинений в адрес всей религиозной общины в распространении COVID-19 в западных областях Украины.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении ВСЦиРО.

"Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призывает руководство Минздрава Украины прекратить практику обобщенных обвинений в адрес всей религиозной общины, вместо этого сосредоточив внимание на внедрении более эффективных мер, чтобы уменьшить риски инфицирования наших сограждан в местах наиболее активных социальных контактов — в общественном транспорте, заведениях торговли, банковских и государственных учреждениях, в развлекательных заведениях и других местах скопления людей", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что с начала карантина в Украине церкви и религиозные организации в целом принимают необходимые меры относительно безопасного проведения богослужений, других религиозных мероприятий и своей социальной деятельности. Многие религиозные общины организовали онлайн-трансляции своих богослужений, а допуск верующих в храмы и молитвенные дома происходит при наличии защитной маски, с соблюдением рекомендованной правительством дистанции и использованием антисептических средств.

Читайте также: Шмыгаль встретился с представителями Всеукраинского совета церквей

В заявлении отмечается, что ВСЦиРО открыт к диалогу с Минздравом для того, чтобы в дальнейшем не предпринимались обобщенные публичные обвинения относительно религиозной общины, а риски устранялись путем эффективного практического взаимодействия.

Читайте также: Всеукраинский совет церквей предлагает свой порядок богослужений на время карантина

Как сообщал Укринформ, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что главной причиной роста количества больных в западных областях являются богослужения, вторая основная причина — общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.

В Украине по состоянию на 5 августа лабораторно подтверждены 75 490 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 271.

По материалам: ukrinform.ru