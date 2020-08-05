В Украине стартовал вступ в магистратуру

05.08.2020 18:04

Укринформ

Со среды, 5 августа, начался прием электронных заявлений для поступления в магистратуру.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство образования и науки.

"Сегодня началась подача заявлений на поступление в магистратуру. Мы просим поступающих быть максимально внимательными, не торопиться, внимательно читать инструкции по подаче заявлений и не паниковать. Если в статусе заявления появляется отметка "Задержано", ни в коем случае не нужно отменять ее, а обратиться в учреждение высшего образования для уточнения — вероятно, у приемной комиссии есть некоторые вопросы относительно документов поступающего. Особенно это касается поступающих на специальности "Право " и "Международное право", где есть приоритетность заявлений (поступление по широкому конкурсу). В этом случае отмена меняет приоритетность, которую уже нельзя восстановить", — акцентировала директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик.

В МОН отметили, что поступающие для получения степени магистра могут подавать заявления на специальности, для которых предусмотрены сдача ЕВЭ и/или ЕПВИ, до 5 заявлений (на бюджет) в любой вуз.

В этом году заявления на поступление в магистратуру на специальности, для которых предусмотрена сдача ЕВЭ и/или ЕПВИ подаются только в электронной форме, кроме следующих случаев: для поступления по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в вузе высшего образования и/или по квоте для иностранцев; для реализации права на повторное бесплатное получение образования за счет бюджетных средств; для реализации права на первоочередное зачисление; при наличии расхождений в данных поступающего в ЕГЭБО (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство и т.д.) и в соответствующем документе о получении степени (образовательно-квалификационного уровня) высшего образования, на базе которого происходит поступление; в случае подачи иностранного документа об образовании; в случае подачи заявления иностранцами и лицами без гражданства; в случае представления документа о получении степени (образовательно-квалификационного уровня) высшего образования, на базе которого происходит поступление, информация о котором отсутствует в ЕГЭБО; в случае подачи заявления после завершения сроков работы электронных кабинетов; в случае невозможности зарегистрировать электронный кабинет или подать заявление в электронной форме по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии ЗВО.

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Рекомендации к зачислению магистров на бюджет будут предоставлены до 1 сентября, а само зачисление пройдет 11 сентября. Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к зачислению считается обнародование соответствующего решения на стендах приемных комиссий ЗВО. Решение также размещается на сайте вуза.

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Как сообщал Укринформ, с 1 сентября стартовала вступительная кампания в учреждения высшего образования. Создание электронных кабинетов длится с 1 по 22 августа, прием заявлений на бюджетную форму обучения на образовательную степень бакалавра продлится с 13 по 22 августа.

По материалам: ukrinform.ru