У Антикоррупционного бюро забрали дело судей ОАСК

05.08.2020 18:49

Укринформ

Печерский райсуд обязал Офис генпрокурора передать дело судей Окружного админсуда столицы от Национального антикоррупционного бюро в другой правоохранительный орган.

Как передает Укринформ, соответствующее решение принято 4 августа, сообщает НАБУ.

"Печерский райсуд г. Киева 4 августа 2020 года принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА и передать его в другой правоохранительный орган", — говорится в сообщении.

При этом в бюро считают, что, принимая это решение, суд вышел за рамки своих полномочий, поскольку решение по делам НАБУ и САП имеет полномочия принимать только Высший антикоррупционный суд.

Также, добавляют в ведомстве, законодательство запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу.

В НАБУ отмечают, что дело в отношении судей ОАСК нельзя передавать другому правоохранительному органу, поскольку на так называемых "пленках ОАСК" задокументированы факты, свидетельствующие о существовании связей и разного рода договоренностей между председателем ОАСК и другими правоохранительными органами.

Сейчас НАБУ готовит жалобу на следственого судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в ВАКС.

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Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения голове ОАСК Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

По версии следствия, данные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

НАБУ вызывает судей и председателя ОАСК на допросы, которые назначены на 10-11 августа.

По материалам: ukrinform.ru