Украинцев среди пострадавших от взрыва в Ливане нет — посол

05.08.2020 16:33

Укринформ

Среди погибших и серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте граждан Украины нет.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Количество погибших превысило сотню и более 4 тысяч пострадавших. Среди них украинцев нет, к счастью. Есть некоторые семьи, которые серьезно пострадали: в первую очередь это имущество, это дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы, но пострадавших достаточно серьезно пока нет", — сообщил Осташ.

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По его словам, посольство оказывает необходимую помощь всем, кто к нему обращается, проводит консульский прием. "Мы постоянно в контакте с общиной украинцев в ​​Ливане", — заверил посол.

Осташ также подчеркнул, что в Украине есть большое желание помочь ливанскому народу.

"Мне даже звонили мэры нескольких украинских городов. Постоянная связь с правительством, с Офисом Президента, с МИД. Пока речь идет только о помощи в восстановлении домов или квартир", — добавил Осташ.

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Как сообщал Укринформ, вечером 4 августа в порту ливанской столицы в результате мощных взрывов погибли по меньшей мере 100 человек, еще свыше 4 тыс. получили ранения. Кроме того, спасатели разыскивают еще более сотни людей, исчезнувших после взрывов.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru