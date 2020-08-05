Умерла мать Игоря Коломойского

04.08.2020 23:50

Укринформ

4 августа умерла Зоя Израиливна Коломойская — иметь украинского олигарха Игоря Коломойского. Ей было 80 лет.

Как сообщает Укринформ, об этом на своем официальном сайте написала объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский.

"4 августа 2020 года стала известна прискорбная весть о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединённая еврейская община Украины от лица еврейского сообщества, от имени еврейских общин и организаций Украины выражает семье Коломойских соболезнования", — говорится в сообщении.

О Зое Коломойской известно немного. Она была инженером по образованию, ранее работала в организации "Простройпроект".

По материалам: ukrinform.ru