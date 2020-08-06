Большая распродажа: Малюська убежден, что тюрьмы интересны многим инвесторам

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06.08.2020 14:49

Укринформ

Министерство юстиции начало массовую распродажу имущества пенитенциарной системы. Первым на электронные торги через несколько недель выставят здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№ 132).

Как передает Укринформ, об этом сказал журналистам министр юстиции Денис Малюська в четверг, 6 августа, в пгтКоцюбинское, где находится учреждение.

"Мы начинаем большую распродажу тюрем. Это значит, что мы начнем массово, в большом количестве распродавать недвижимость пенитенциарной системы. Речь идет об учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, исправительных центрах. Сейчас мы находимся на территории первого объекта, который будет предложен к продаже, но это лишь небольшая часть того, что нам в будущем придется продавать ", — сказал Малюська.

Он рассказал, что здание исправительного центра было "заморожено" несколько лет назад, и с тех пор расходуются средства на его содержание и охрану. "Речь идет о более десятках миллионов гривень в год", — уточнил министр.

Минюст начал распродажу недвижимости пенитенциарной системы Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru