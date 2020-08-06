Газовый рынок в действии: «Нафтогаз» представил новые тарифы на голубое топливо

В Украине обнародованы новые рыночные цены на голубое топливо.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

«Нафтогазом» представлены 4 разных пакета тарифов, в зависимости от количества потребляемого газа.

По первому тарифному пакету «Годовой», к которому потребители смогут подключиться с 15 августа, цена газа составит 4,73 гривен за куб с учетом НДС, но без учета доставки на протяжении года.

Если сравнивать эту цену со стоимостью газа на август 3,24 гривны по тарифу «Месячный», по годовому абонементу газ будет стоить на 45% дороже. Хотя неизвестно, как тариф «Месячный» будет меняться в будущем.

Кроме этого в НАК «Нафтогаз» предложили еще три пакета тарифов, по которым цена будет определяться индивидуально.

Тариф «Большое дело» с месячным объемом потребления от 100 тысяч м³ газа. Тариф «Удобный бизнес» с объемом от 10 до 100 тысяч м³. Тариф «Все включено» для потребителей с объемом до 10 тысяч кубов.

Ранее сообщалось о том, что украинцев силой загнали в газовый рынок.