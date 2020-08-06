Как правильно подготовиться к ПЦР-тесту

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06.08.2020 13:59

Укринформ

Центр общественного здоровья Украины рекомендует сдавать ПЦР-тесты утром, сразу после ночного сна.

Соответствующие рекомендации размещены на Фейсбук-странице ЦОЗ, сообщает Укринформ.

Согласно им, за шесть часов до теста не рекомендуется употреблять лекарственные средства для орошения ротовой полости и использовать препараты для рассасывания, а через три-четыре часа до тестирования не следует чистить зубы, жевать жвачку, есть и пить.

ПЦР-исследование показывает наличие либо отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса.

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По данным ЦОЗ, в Украине в настоящее время в целом проведено 1 116 641 исследование методом ПЦР. В частности, за прошедшие сутки этим методом исследовано 17 976 образцов.

Материал для исследования отбирают медицинские работники или представители мобильных медицинских бригад. Они обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты, напоминают в ЦОЗ.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 6 августа лабораторно подтверждено 76 808 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 318.

фото: Сергей Гудак

По материалам: ukrinform.ru