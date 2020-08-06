Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 6 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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Уже второй день подряд Украина устанавливает антирекорды по приросту заболевших: за вчерашний день вирус подтвердил у более чем 1300 человек. В мире COVID-19 поразил почти 19 миллионов людей.

Лаборатория
Лаборатория. Фото — zp-fakty.net.ua

Об этом передает «НБН«.

Согласно данным от СНБО Украина установила очередной коронавирусный антирекорд — за сутки вирус выявили у 1 318 граждан. Общее число заражённых выросло к 76 808. Из них:

  1. умерли — 1 819 (+ 31 за день)
  2. вылечились — 42 524 (+ 997 за день)
  3. продолжают лечение — 32 465

Вместе с большим приростом заболевших резко увеличилось и число летальных исходов за сутки. Больше всего смертей за вчерашний день зафиксировано во Львовской и Одесской областях — по 8 летальных случаев в каждой.

Число заболевших в регионах и Киеве:

  • Львовская область — 10 420 (+ 197)
  • г. Киев — 8 992 (+ 180)
  • Ровенская область — 6 538 (+ 96)
  • Черновицкая область — 6 383 (+ 85)
  • Закарпатская область — 5 539 (+ 77)
  • Ивано-Франковская область — 5 295 (+ 127)
  • Харьковская область — 4 381 (+ 142)
  • Волынская область — 4 108 (+ 44)
  • Киевская область — 3 980 (+ 38)
  • Одесская область — 3 748 (+ 110)
  • Тернопольская область — 3 177 (+ 28)
  • Винницкая область — 2 898 (+ 18)
  • Житомирская область — 2 036 (+ 27)
  • Днепропетровская область — 1 492 (+ 18)
  • Хмельницкая область — 1 257 (+ 25)
  • Черкасская область — 969 (+ 10)
  • Донецкая область — 941 (+ 15)
  • Черниговская область — 937 (+ 17)
  • Запорожская область — 890 (+ 19)
  • Кировоградская область — 713 (+ 2)
  • Николаевская область— 666 (+ 8)
  • Сумская область — 594 (+ 24)
  • Полтавская область — 477 (+ 5)
  • Херсонская область — 242 (+ 6)
  • Луганская область — 135 (+ 0)

Самый высокий прирост зараженных выявлен во Львовской области(+ 197), Киеве (+ 180), а также Харьковской (+ 142), Ивано-Франковской (+ 127) и Одесской (+ 110) областях.

Не выявили новых заболевших только в Луганской области.

Ситуация с распространением коронавируса в мире также остается очень сложной. На сегодняшний день заболело 18 979 846 (+ 270 981 за день) людей. Из них:

  1. умерли — 711 277 (+ 6 839 за день)
  2. вылечились — 12 171 965 (+ 246 219 за день)
  3. продолжают лечение — 6 096 604

Больше всего заболевших зафиксировано в:

  • США — 4 973 741
  • Бразилия — 2 862 761
  • Индия — 1 964 536
  • Россия — 866 627
  • ЮАР — 529 877
  • Мексика — 456 100
  • Перу — 447 624
  • Чили — 364 723
  • Испания — 352 847
  • Колумбия — 345 714
  • Иран — 317 483
  • Великобритания — 307 184
  • Саудовская Аравия — 282 824
  • Пакистан — 281 863
  • Италия — 248 803
  • Бангладеш — 246 674
  • Турция — 236 112
  • Франция — 228 576
  • Аргентина — 220 682
  • Германия — 214 104
  • Ирак — 137 556
  • Канада — 120 033
  • Индонезия — 116 871
  • Филиппины — 115 980
  • Катар — 111 805

Напомним, ранее мы писали, что более половины людей, которые переболели коронавирусом, имеют психические проблемы.


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