Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 6 августа
Уже второй день подряд Украина устанавливает антирекорды по приросту заболевших: за вчерашний день вирус подтвердил у более чем 1300 человек. В мире COVID-19 поразил почти 19 миллионов людей.
Об этом передает «НБН«.
Согласно данным от СНБО Украина установила очередной коронавирусный антирекорд — за сутки вирус выявили у 1 318 граждан. Общее число заражённых выросло к 76 808. Из них:
- умерли — 1 819 (+ 31 за день)
- вылечились — 42 524 (+ 997 за день)
- продолжают лечение — 32 465
Вместе с большим приростом заболевших резко увеличилось и число летальных исходов за сутки. Больше всего смертей за вчерашний день зафиксировано во Львовской и Одесской областях — по 8 летальных случаев в каждой.
Число заболевших в регионах и Киеве:
- Львовская область — 10 420 (+ 197)
- г. Киев — 8 992 (+ 180)
- Ровенская область — 6 538 (+ 96)
- Черновицкая область — 6 383 (+ 85)
- Закарпатская область — 5 539 (+ 77)
- Ивано-Франковская область — 5 295 (+ 127)
- Харьковская область — 4 381 (+ 142)
- Волынская область — 4 108 (+ 44)
- Киевская область — 3 980 (+ 38)
- Одесская область — 3 748 (+ 110)
- Тернопольская область — 3 177 (+ 28)
- Винницкая область — 2 898 (+ 18)
- Житомирская область — 2 036 (+ 27)
- Днепропетровская область — 1 492 (+ 18)
- Хмельницкая область — 1 257 (+ 25)
- Черкасская область — 969 (+ 10)
- Донецкая область — 941 (+ 15)
- Черниговская область — 937 (+ 17)
- Запорожская область — 890 (+ 19)
- Кировоградская область — 713 (+ 2)
- Николаевская область— 666 (+ 8)
- Сумская область — 594 (+ 24)
- Полтавская область — 477 (+ 5)
- Херсонская область — 242 (+ 6)
- Луганская область — 135 (+ 0)
Самый высокий прирост зараженных выявлен во Львовской области(+ 197), Киеве (+ 180), а также Харьковской (+ 142), Ивано-Франковской (+ 127) и Одесской (+ 110) областях.
Не выявили новых заболевших только в Луганской области.
Ситуация с распространением коронавируса в мире также остается очень сложной. На сегодняшний день заболело 18 979 846 (+ 270 981 за день) людей. Из них:
- умерли — 711 277 (+ 6 839 за день)
- вылечились — 12 171 965 (+ 246 219 за день)
- продолжают лечение — 6 096 604
Больше всего заболевших зафиксировано в:
- США — 4 973 741
- Бразилия — 2 862 761
- Индия — 1 964 536
- Россия — 866 627
- ЮАР — 529 877
- Мексика — 456 100
- Перу — 447 624
- Чили — 364 723
- Испания — 352 847
- Колумбия — 345 714
- Иран — 317 483
- Великобритания — 307 184
- Саудовская Аравия — 282 824
- Пакистан — 281 863
- Италия — 248 803
- Бангладеш — 246 674
- Турция — 236 112
- Франция — 228 576
- Аргентина — 220 682
- Германия — 214 104
- Ирак — 137 556
- Канада — 120 033
- Индонезия — 116 871
- Филиппины — 115 980
- Катар — 111 805
Напомним, ранее мы писали, что более половины людей, которые переболели коронавирусом, имеют психические проблемы.