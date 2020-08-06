Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 6 августа

Уже второй день подряд Украина устанавливает антирекорды по приросту заболевших: за вчерашний день вирус подтвердил у более чем 1300 человек. В мире COVID-19 поразил почти 19 миллионов людей.

Об этом передает «НБН«.

Согласно данным от СНБО Украина установила очередной коронавирусный антирекорд — за сутки вирус выявили у 1 318 граждан. Общее число заражённых выросло к 76 808. Из них:

умерли — 1 819 (+ 31 за день) вылечились — 42 524 (+ 997 за день) продолжают лечение — 32 465

Вместе с большим приростом заболевших резко увеличилось и число летальных исходов за сутки. Больше всего смертей за вчерашний день зафиксировано во Львовской и Одесской областях — по 8 летальных случаев в каждой.

Число заболевших в регионах и Киеве:

Львовская область — 10 420 (+ 197)

г. Киев — 8 992 (+ 180)

Ровенская область — 6 538 (+ 96)

Черновицкая область — 6 383 (+ 85)

Закарпатская область — 5 539 (+ 77)

Ивано-Франковская область — 5 295 (+ 127)

Харьковская область — 4 381 (+ 142)

Волынская область — 4 108 (+ 44)

Киевская область — 3 980 (+ 38)

Одесская область — 3 748 (+ 110)

Тернопольская область — 3 177 (+ 28)

Винницкая область — 2 898 (+ 18)

Житомирская область — 2 036 (+ 27)

Днепропетровская область — 1 492 (+ 18)

Хмельницкая область — 1 257 (+ 25)

Черкасская область — 969 (+ 10)

Донецкая область — 941 (+ 15)

Черниговская область — 937 (+ 17)

Запорожская область — 890 (+ 19)

Кировоградская область — 713 (+ 2)

Николаевская область— 666 (+ 8)

Сумская область — 594 (+ 24)

Полтавская область — 477 (+ 5)

Херсонская область — 242 (+ 6)

Луганская область — 135 (+ 0)

Самый высокий прирост зараженных выявлен во Львовской области(+ 197), Киеве (+ 180), а также Харьковской (+ 142), Ивано-Франковской (+ 127) и Одесской (+ 110) областях.

Не выявили новых заболевших только в Луганской области.

Ситуация с распространением коронавируса в мире также остается очень сложной. На сегодняшний день заболело 18 979 846 (+ 270 981 за день) людей. Из них:

умерли — 711 277 (+ 6 839 за день) вылечились — 12 171 965 (+ 246 219 за день) продолжают лечение — 6 096 604

Больше всего заболевших зафиксировано в:

США — 4 973 741

Бразилия — 2 862 761

Индия — 1 964 536

Россия — 866 627

ЮАР — 529 877

Мексика — 456 100

Перу — 447 624

Чили — 364 723

Испания — 352 847

Колумбия — 345 714

Иран — 317 483

Великобритания — 307 184

Саудовская Аравия — 282 824

Пакистан — 281 863

Италия — 248 803

Бангладеш — 246 674

Турция — 236 112

Франция — 228 576

Аргентина — 220 682

Германия — 214 104

Ирак — 137 556

Канада — 120 033

Индонезия — 116 871

Филиппины — 115 980

Катар — 111 805

Напомним, ранее мы писали, что более половины людей, которые переболели коронавирусом, имеют психические проблемы.