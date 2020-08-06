Нацгвардия опровергает "проникновение блогеров" на территорию ядерного реактора

06.08.2020 11:08

Укринформ

Информация о якобы проникновении блогеров на территорию ядерного реактора Института ядерных исследований Национальной академии наук не соответствует действительности.

Об этом заявляют в пресс-службе Нацгвардии, сообщает Укринформ.

«03.08.2020 на интернет-ресурсах было размещено видео, в котором освещено якобы несанкционированное проникновение на ядерный реактор Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины. Отдельные издания ошибочно отметили ложную информацию о том, что объект, изображенный на видео, является ядерным реактором и находится под охраной специальной комендатуры охраны Института ядерных исследований НАН Украины 22 отдельной бригады НГУ. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в НГУ, объект, изображенный на видео, является техническим зданием магнитного зала изотопного циклотрона У-240, который не является ядерным реактором и не содержит ядерного топлива.

«Изотопный циклотрон У-240 с его элементами в последнее время, до введения карантинных мер, использовался специалистами Института ядерных исследований для проведения занятий со студентами и учащимися старших классов», — подчеркнули в пресс-служба НГУ.

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В пресс-службе добавили, что на территории Института ядерных исследований есть ядерный реактор, однако он расположен в другой части учреждения, и его охрану обеспечивает спецкомендатура по охране Института ядерных исследований НАН Украины 22 отдельной бригады НГУ.

"Этот объект оборудован современными инженерно-техническими средствами системы физической защиты, что делает практически невозможным несанкционированное проникновение", — заявили в НГУ.

Видео с якобы засекреченным ядерным реактором на окраине Киева было опубликовано на Ютюб-канале «Супер Сус» 2 августа.

По материалам: ukrinform.ru