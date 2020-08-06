Нацбанк резко изменил стоимость доллара: ситуация на валютном рынке 6 августа 2020 года

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 6 августа 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 6 августа 2020 года. Цена американского доллара составила 27,70 гривен за доллар, что на 12 копеек меньше, по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 18 копеек дороже и стоит сегодня 32,90 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 6 августа:

1 доллар США стоит 27,7028 гривен;

1 евро – 32,9012 гривен;

1 российский рубль – 0,3799 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 27,50 гривен, продажа 27,80 гривен за единицу;

— евро: покупка 32,50 гривен, продажа 33,00 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 5 июля 2020 года.