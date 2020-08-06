Прогноз погоды на 6 августа 2020 года: в Украине солнечно и жарко, лишь местами возможны дожди
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 6 августа на всей территории Украины жарко и солнечно, осадки возможны в северных регионах.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.
6 августа в Украине будет солнечно и жарко, только по краю северных областей пройдут дожди с грозами. Воздух в большинстве областей прогреется до +28…33 градусов.
«В Украине господствует антициклон, поэтому погода 6 августа будет сухой, солнечной и жаркой», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
И только во второй половине дня местами вдоль северной границы появятся облака и не исключается дождь с грозой.
Температура воздуха ожидается высокой – +28…+33 градуса, а в южных и восточных областях местами до +35 градусов.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве также будет солнечно и сухо, термометра днем поднимется до +30…+32 градусов. Осадков в столице не прогнозируются.
Ранее сообщалось о погоде на 5 августа 2020 года.