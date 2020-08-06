Сегодня — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

06.08.2020 09:02

Укринформ

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия — День Хиросимы.

6 августа 1945 года американская авиация бомбила японский город Хиросиму, впервые в истории применив атомное оружие против людей. Урановая бомба «Малыш» лишила жизни свыше 140 тыс. человек. Всего же от последствий этого взрыва погибли 237 тысяч японцев. Соединенные Штаты применили своё новое смертоносное оружие через три недели после того, как оно появилось на свет.

Ныне в городском парке Хиросимы (Парке мира) находится монумент, посвященный жертвам американской бомбардировки с надписью: «Спите спокойно, ошибка не повторится». В Японии время от времени вспыхивают дебаты вокруг этой надписи, которую можно трактовать по-разному — и как указание на ошибку человечества, и как ошибку Соединенных Штатов Америки, которые стали теперь союзником Токио, и как ошибку самой Японии, которая развязала войну , что и привело к трагедии Хиросимы. В 1970 году было даже создано общество, которое выступало за смену надписи. В конце концов власти Хиросимы установили рядом с памятником в Парке мира доску-объяснение, на которой написано, что речь идет о клятве всего человечества никогда больше не воевать.

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Ежегодный ритуал церемонии памяти погибших включает минуту молчания, стаи голубей, скорбные удары поминального колокола. После этого в мемориальный памятник добавляются списки людей, которые умерли от последствий ядерного взрыва. В Парке мира возле Мемориального музея висит колокол, на котором написано: «Пусть каждый, кто проходит мимо, ударит в колокол, чтобы тот всегда напоминал нам об угрозе атомной войны».

Сегодня же, в годовщину бомбардировки Хиросимы, по решению Исполкома Международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», отмечается Международный день «Врачи мира за мир».

По материалам: ukrinform.ru