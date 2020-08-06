Смешанное обучение в вузах может стать нормой и после эпидемии — ректор ТНУ

06.08.2020 01:04

Укринформ

Сочетание онлайн- и офлайн-обучения, которое обсуждается как возможный вариант на время карантина, может стать оптимальным для высших учебных заведений и после эпидемии коронавируса.

Такое мнение высказал в интервью Укринформу ректор Таврического национального университета Владимир Казарин.

«Разговоры о том, что дистанционка все вытеснит, — конъюнктурны и ошибочны. Этого никогда не будет. Также ошибаются те, кто говорит, что дистанционка — это временно, а затем вернется на сто процентов традиционное преподавание, с глазу на глаз. Это тоже неправильная позиция. Мы, те, кто работает в вузах, — это уже осознали», — сказал Казарин.

Он добавил, что дистанционная система в высшем образовании была всегда. Это, в частности, и индивидуальные планы для наиболее успешных студентов, которые сами учились и приходили только сдавать зачеты и экзамены.

Читайте также: Абитуриенты создали более 110 тысяч электронных кабинетов

«Я думаю, что, возможно, процентов на 45-55 образование будет осуществляться дистанционно. Потому что, например, если человек изучает физику, то такие предметы, как психология, культурология или история он может освоить, слушая в записях блестящих лекторов. Для них это важно, в любом случае от этого нельзя отказаться, но это вспомогательное в профессиональном смысле образование. А вот сама по себе физика, или химия, или филология, или, например, для музыканта владение инструментом — этому дистанционно научить нельзя. Здесь рядом должен быть преподаватель, из этого вырастает понятие учитель и научная школа», — подчеркнул Казарин.

Он также отметил, что COVID не вечен, и у студентов будет возможность обучения в аудитории.

«Другое дело, что в университете будущего, наверное, дня два в неделю будут лекционные занятия, а остальные — практика, семинары, и тоже не в старом смысле. Они будут профильными — в производственных цехах, библиотеках, исследовательских институтах, словом, там, где тебе предстоит работать. Этого требует так называемое дуальное образование», — убежден ректор ТНУ.

Читайте также: Карантин "зацепил" миллиард студентов и школьников в 160 странах

По его словам, важную часть составит самообразование, ведь знания меняются каждые 10-12 лет, порой коренным образом, и необходимо их заново осваивать.

«Это не просто лозунг, мы действительно будем учиться всю жизнь, каждые два-три-четыре года повышая и изменяя свою квалификацию. COVID не только легализовал дистанционку, но и запустил мировой брейнсторминг в развитии системы образования», — подчеркнул Казарин.

По материалам: ukrinform.ru